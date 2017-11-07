Никита Трямкин: "В сборной России все будут играть только на победу, по-другому и не может быть"

Защитник "Автомобилиста" и сборной России Никита Трямкин отметил, что рад забивать и помогать команде. Хоккеист также добавил, что в национальной команде все будут биться, стараться и играть только на победу

– В принципе, это мой дебют в сборной, – сказал Трямкин. – Был шанс года два назад выступить, но там была болезнь. Все готовы, все будем биться, стараться и играть только на победу. По-другому в сборной России и не может быть.

– Вас наверняка Игорь Никитин порекомендовал после гола в ворота ЦСКА.

– Я не знаю, спросите лучше у него, он ли это был.

– У вас в арсенале появились шайбы после проходов.

– Рад забивать и помогать так команде. Когда есть момент – почему не подключиться? Сделать результативной свою игру.

– У Крикунова хороший вкус на защитников. Какими словами он напутствовал вас в сборную?

– Не было напутствия. Когда вызов пришел – он меня поздравил. И все. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 12 ноября. Сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией(11 ноября) и Чехией (12 ноября).