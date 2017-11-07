Никита Трямкин: "В сборной России все будут играть только на победу, по-другому и не может быть"

Защитник "Автомобилиста" и сборной России Никита Трямкин отметил, что рад забивать и помогать команде. Хоккеист также добавил, что в национальной команде все будут биться, стараться и играть только на победу
– В принципе, это мой дебют в сборной, – сказал Трямкин. – Был шанс года два назад выступить, но там была болезнь. Все готовы, все будем биться, стараться и играть только на победу. По-другому в сборной России и не может быть.
– Вас наверняка Игорь Никитин порекомендовал после гола в ворота ЦСКА.
– Я не знаю, спросите лучше у него, он ли это был.
– У вас в арсенале появились шайбы после проходов.
– Рад забивать и помогать так команде. Когда есть момент – почему не подключиться? Сделать результативной свою игру.
– У Крикунова хороший вкус на защитников. Какими словами он напутствовал вас в сборную?
– Не было напутствия. Когда вызов пришел – он меня поздравил. И все. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, что Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 12 ноября. Сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией(11 ноября) и Чехией (12 ноября).
- Автомобилист Екатеринбург
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Владимир Крикунов
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Игорь Никитин
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Никита Трямкин