Илья Сорокин: "Первый период мы, наверное, немного проспали"

Вратарь сборной России Илья Сорокин после победы в матче Кубка "Карьяла" против Швейцарии (6:2) отметил, что команда проспала первый период, но в третьем реализовала свои моменты.



– Хорошая команда соперников. Первый период мы, наверное, немного проспали, – приводит слова Сорокина пресс-служба ФХР. – Выстояли во втором, а в третьем уже реализовали свои моменты. Первая шайба была нелепо пропущена? Любой гол обидный. Там так получилось... Бывает. Почувствовал, когда она на лопатку упала, но не успел сообразить, что надо делать.