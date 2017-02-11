Илья Сорокин: "Игра со Швецией была тяжелой"

Вратарь сборной России Илья Сорокин после победы над Швецией на Шведских играх (4:2) заявил, что на арене в Гетеборге было жарко. Российский голкипер в поединке со шведами отразил 43 броска.

- Игра была тяжелой: много бросков, много интересных моментов. На этой арене было жарковато, может, из-за этого было тяжеловато, - цитирует ТАСС Сорокина. - Но в целом, парни красавцы, сыграли в обороне надежно. Что касается непростого характера игры, то любой матч на таком уровне держит в напряжении, поэтому это нормальная ситуация.