22:52 11 февраля | ХОККЕЙ — Европа

Илья Сорокин: "Игра со Швецией была тяжелой"

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Вратарь сборной России Илья Сорокин после победы над Швецией на Шведских играх (4:2) заявил, что на арене в Гетеборге было жарко. Российский голкипер в поединке со шведами отразил 43 броска.

- Игра была тяжелой: много бросков, много интересных моментов. На этой арене было жарковато, может, из-за этого было тяжеловато, - цитирует ТАСС Сорокина. - Но в целом, парни красавцы, сыграли в обороне надежно. Что касается непростого характера игры, то любой матч на таком уровне держит в напряжении, поэтому это нормальная ситуация.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4015736

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Neuturungal

Игра была нелегкой. Однако сыграли наши гораздо лучше, чем с финнами. Из этой по сути дела второй команды вполне можно и в первую сборную взять человек 7-8.

23:44 11 февраля

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