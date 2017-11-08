Харийс Витолиньш: "Капризов точно не уступит Толванену"

Тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча Кубка "Карьяла" против Финляндии выделил в составе соперника нападающего "Йокерита" Эли Толванена. Специалист отметил, что молодой форвард обратил на себя внимание во время игр против питерских армейцев в регулярном чемпионате КХЛ.

- Толванен заслуживает особого внимания, безусловно, - цитирует "Р-Спорт" Витолиньша. - Когда СКА играет с "Йокеритом", мы уделяем ему большое внимание. Он хоть и молодой, но с хлестким, сильным броском. У "Йокерита" все большинство идет через него, и нет сомнений, что в сборной будет так же. Будем разбирать его игру, стараться перекрывать.

Есть ли зависть, что в России нет таких юных звезд? Скажу, что Кирилл Капризов точно ему не уступит.

Напомним, матч Финляндия - Россия состоится 9 ноября. Начало - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.