Последнее интервью Шумахера до трагедии опубликовали спустя 5 лет

Официальный сайт семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера опубликовал видеоинтервью прославленного гонщика, взятое 30 октября 2013 года. Его не публиковали более пяти лет. Через два месяца после интервью, 29 декабря, Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике.

- Какой титул был для вас самым эмоциональным?

- Однозначно, 2000 год с "Феррари". 21 год для "Феррари" без чемпионства, четыре года для меня. Наконец-то, в Сузуке-2000 я провел прекрасную гонку, и мы выиграли чемпионат.

- Кого из соперников в "Формуле-1" вы уважали сильнее всех?

- Однозначно Мика Хаккинен. Великие сражения, но всегда теплые отношения.

- Насколько важна физическая форма в "Формуле-1"?

- "Формула-1" очень тяжелая. Раньше, без усиления тормозов и руля, она была еще труднее. Но в любом случае это один из самых тяжелых видов спорта, к нему нужно много готовиться.

- У вас были кумиры в детстве?

- Я следил за Айртоном Сенной, Винченцо Соспири. Но настоящим кумиром для меня был Тони Шумахер, потому что он был великим футболистом.

- Вы верили, что будете устанавливать рекорды "Формулы-1", или у вас были сомнения в своих способностях?

- Рекорды - это одно. Сомнения? Они очень важны, чтобы не быть слишком самоуверенным. Нужно быть скептичным, искать возможности для улучшений, для шага вперед. Я чувствовал, что недостаточно хорош, что нужно продолжать работать над собой. Наверное, это была одна из причин того, что я стал тем, кто я есть.

- Вы всегда говорили, что успех достигается командными усилиями. Но разве "Формула-1" - не выступление одного человека?

- Успех в любой жизненной ситуации - это командная работа. Один ты делаешь то, что можешь. В команде ты сильнее. "Формула-1" - командная работа, а не шоу одного человека.

- Вы привели "Бенеттон" и "Феррари" к чемпионскому титулу и помогли на пути к успеху "Мерседесу". Эти периоды можно сравнивать?

- У меня были похожие задачи. Сперва мы строили команду в "Бенеттоне" 4-5 лет, затем то же самое было в "Феррари". Мы пытались сделать то же самое в "Мерседесе" за более короткий период. У них было одна общая деталь - Росс Браун. Подумайте об этом.

- Для улучшения результата вы анализировали результаты всех соперников или только лучших?

- Для прогресса, для поиска новых шагов для улучшения нужно смотреть не только на машину, на себя, нужно смотреть на других гонщиков. Не только на лидеров - все имеют какие-то особенности. Я следил за всеми.

- Вы говорили, что картинг - лучшая тренировка для гонщиков всех классов. Почему?

- Картинг тренирует много личных навыков. Но больше всего - соперничеству, гонкам колесо в колесо.

- Можно добраться до вершин только за счет таланта?

- Талант в любом спорте очень важен, но нужно развивать и другие навыки.