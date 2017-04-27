Сергей Сироткин: "Стараюсь готовиться к каждому "Гран-при", как будто это мой полноценный гоночный уик-энд"

Резервный гонщик "Рено" Сергей Сироткин рассказал о своей работе в команде. 21-летний россиянин проведет первую тренировку "Гран-при России" в Сочи.

– В пятницу я сяду за руль в первой тренировке, – приводит Autosport слова Сироткина. – Для меня очень волнительно выступить на домашней трассе, перед российскими болельщиками. С нетерпением жду пятницы!

Когда ты пропускаешь гоночный сезон, будучи третьим пилотом, ты что-то приобретаешь, но много и теряешь. Я стараюсь готовиться к каждому "Гран-при", как будто это мой полноценный гоночный уик-энд. Я стараюсь находиться в наиболее хорошей в таких условиях форме. Моя карьера, благодаря программе SMP Racing, движется в правильном направлении, сейчас я еще на шаг ближе к нашей конечной цели. Я должен качественно выполнять свою работу и показывать, что полезен команде, каждый раз доказывая, что именно я готов на все сто.