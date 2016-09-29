12:39 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

"Гран-при России" подтвержден в календаре "Формулы-1" 2017 года

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Промоутер российского этапа "Формулы-1" Сергей Воробьев подчеркнул, что "Гран-при России" подтвержден в календаре на следующий сезон. По его словам, слухи о возможной отмене не соответствуют действительности. Ранее сообщалось, что этап может не состояться из-за финансовых проблем.

- Недавно был опубликован календарь "Формулы-1", где "Гран-при России" подтвержден для проведения, - приводит "Р-Спорт" слова Воробьева. - Мы скептически относимся к попыткам связать всю эту информацию с проведением "Гран-при России", которому ничто не угрожает.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/auto/20160929/1102966228.html

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