"Гран-при России" подтвержден в календаре "Формулы-1" 2017 года

Промоутер российского этапа "Формулы-1" Сергей Воробьев подчеркнул, что "Гран-при России" подтвержден в календаре на следующий сезон. По его словам, слухи о возможной отмене не соответствуют действительности. Ранее сообщалось, что этап может не состояться из-за финансовых проблем.

- Недавно был опубликован календарь "Формулы-1", где "Гран-при России" подтвержден для проведения, - приводит "Р-Спорт" слова Воробьева. - Мы скептически относимся к попыткам связать всю эту информацию с проведением "Гран-при России", которому ничто не угрожает.