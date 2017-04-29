Фернандо Алонсо: "Для "Макларена" квалификация сложилась почти идеально"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо после квалификации "Гран-при России" отметил, что команда слишком много отстает от конкурентов. По его словам, несмотря на это, пилоты показали идеальный результат. Испанец стал 15-м, а Стоффель Вандорн - 17-м.

- Мы очень много пригрываем на прямых участках, - приводит Motorsport слова Алонсо. - Отставание составляет около 2,5 секунды. Хотя у нас нет никаких проблем. Мы еще до начала этапа знали, что будет тяжело. Но наступает квалификация, и всегда хочется добиться большего. Для нас квалификация сложилась почти идеально. Во второй части я допустил несколько ошибок, но в первой трети все сложилось удачно. У партнера я выиграл 0,7 секунды и в данный момент нахожусь на пике своих сил.