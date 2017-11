Михаил Дегтярев: "Зависть к России закончится только после церемонии закрытия чемпионата мира-2018"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что публикация издания The Mail on Sunday о намерениях ФИФА обратиться к Григорию Родченкову по вопросу допинга в российском футболе вызвана завистью. Чиновник не сомневается, что таким образом англичане пытаются создать давление на международные организации.

– Зависть к России началась после принятия решения о проведении чемпионата мира 2018 в России. И закончится она только после церемонии закрытия чемпионата мира, которая пройдет в следующем году, – цитирует пресс-служба слова Дегтярева. – Все ближайшие месяцы со стороны туманного Альбиона будут раздаваться агрессивные, некомпетентные, мелкотравчатые заявления. Преимущественно вбрасываемые через СМИ.

Вот в очередной раз британский таблоид решил увязать известного провокатора Родченкова с ФИФА. Главной задачей подобных публикаций является давление на международные организации. Не так давно New York Times давил на МОК, теперь The Mail on Sunday давит на ФИФА. Ничего общего с реальным положением дел, реальной повесткой и интересами международных организаций это не имеет.

Антидопинговая политика ФИФА прозрачна, она взаимодействует с ВАДА. Все футболисты всех сборных мира регулярно проходят тестирование, в том числе и футболисты сборной России. Все их анализы отрицательные. Все наши футболисты, как и остальные спортсмены, на сегодняшний день являются самыми чистыми в мире. Это подтверждается и статистикой – 0,4 процента положительных проб за прошедший год, что ниже среднемирового уровня.

СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе