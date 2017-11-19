СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе

По информации Daily Mail, руководители ФИФА пытаются связаться с осведомителем ВАДА Григорием Родченковым, чтобы получить доказательства применения допинга в рамках государственной программы российскими футболистами.

Отмечается, что на данный момент организации не удалось связаться с Родченковым, но для этого будут предприняты все усилия. Британское издание утверждает, что шансов перенести чемпионат мира-2018, несмотря на возможные результаты разбирательства, уже нет.

Ранее сообщалось, что ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 наших игроков, 23 из которых выступали под руководством итальянца Фабио Капелло на чемпионате мира в Бразилии. О чем точно идет речь – о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок – не уточняется. Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада Макларена.