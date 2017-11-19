02:25 | ДОПИНГ

СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе

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По информации Daily Mail, руководители ФИФА пытаются связаться с осведомителем ВАДА Григорием Родченковым, чтобы получить доказательства применения допинга в рамках государственной программы российскими футболистами.

 
18 июня 2014 года. Куяба. Россия - Корея - 1:1. Главный тренер сборной России Фабио КАПЕЛЛО с игроками Андреем СЕМЕНОВЫМ, Василием БЕРЕЗУЦКИМ и Виктором ФАЙЗУЛИНЫМ (слева направо)."Вся сборная Капелло применяла допинг". Возможно ли такое?

Отмечается, что на данный момент организации не удалось связаться с Родченковым, но для этого будут предприняты все усилия. Британское издание утверждает, что шансов перенести чемпионат мира-2018, несмотря на возможные результаты разбирательства, уже нет.

Ранее сообщалось, что ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 наших игроков, 23 из которых выступали под руководством итальянца Фабио Капелло на чемпионате мира в Бразилии. О чем точно идет речь – о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок – не уточняется. Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада Макларена.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как все это уже надоело. но мне нравится то, что происходит в Южной Корее и СА. пахану следует обратить на это внимание и понять, что пора заканчивать.

02:38