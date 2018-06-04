Игорь Акинфеев: "На Кубке конфедераций давление было не меньше"

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев сказал, что команда готова к домашнему чемпионату мира. Завтра, 5 июня, россияне проведут последний товарищеский матч в преддверии мирового первенства, соперником станет Турция.
– Команда готова психологически к давлению, которое на нее оказывается?
– На сборную всегда оказывается давление. В прошлом году на Кубке конфедераций оно было ничуть не меньше. Мы готовы. Все мысли, тревоги и боязни надо отодвинуть на второй план. Не каждому игроку дано сыграть на домашнем чемпионате мира. Если будешь бояться, ничего не получится.
– После матча с Австрией вы сказали, что "нагрузки – это отмазка". Сопоставимы ли нагрузки с теми, что были раньше? Был ли разговор игроков без тренеров?
– Нагрузки есть, будь то летние или зимние сборы, они всегда проходят примерно в схожем режиме. Сначала закладывается физика, потом идут игровые упражнения. Что касается моих слов после матча с Австрией, ничего резкого я не говорил. Может, кому-то это показалось, но это не так. Просто есть результат, а есть все остальное.
Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Команда Станислава Черчесова на домашнем турнире в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00
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