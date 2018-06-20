Читатели "СЭ": Дзюба был лучшим в игре с Египтом

Участники голосования на сайте https://www.sport-express.ru признали нападающего Артема Дзюбу лидером сборной России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Египтом (3:1). За форварда "Зенита", который забил третий мяч после передачи Ильи Кутепова, а также вынудил Ахмеда Фатхи срезать мяч в свои ворота, отдали голоса 38,7 процента респондентов (23 743 из 61 352 человек).

Второе место, как и в игре с Саудовской Аравией, занял автор победного мяча Денис Черышев из "Вильярреала" (20,3 %). Третье место у полузащитника ЦСКА Александра Головина (11,3 %). Следом расположились спартаковец Роман Зобнин (8,0 %), армеец Мариу Фернандес (7,7 %) и еще один спартаковец Александр Самедов (5,1 %).

Это был шестой матч сборной России в 2018 году. В общем зачете лидерство сохранил Головин, на счету которого теперь 39 баллов. Далее идут: Зобнин (27), Черышев (20), Дзюба (19), Акинфеев (18), Игнашевич (10), Самедов (9), Смолов (6), Мариу Фернандес и Смольников (по 4), Лунев и Алексей Миранчук (по 3), Гранат, Ерохин, Жирков и Кузяев (по 2).

По традиции после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта https://www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Гоша ЧЕРНОВ)​

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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