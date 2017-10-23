Звонимир Бобан: "Я могу без проблем критиковать Шевченко"

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Хорватии Звонимир Бобан оценил работу другого экс-игрока "россонери" Андрея Шевченко у руля сборной Украины. Напомним, что сейчас Бобан занимает пост заместителя генсека ФИФА.

– Работа тренерского штаба находится в процессе становления, – цитирует "Команда №1" Бобана. – Андрей Шевченко и Мауро Тассотти хоть и являются моими друзьями, я их без проблем могу критиковать, как это происходило в прошлом. Но сейчас они сделали действительно отличную работу, сформировали команду, которая имеет четкое представление о том, как действовать, но по-прежнему не имеет реально качественной коллективной игры футболистов. В итоге против сборной Хорватии в, безусловно, самом важном и сложном матче отборочного цикла, украинцы сыграли очень хорошо в первом тайме, однако хорватам удалось продемонстрировать нечто большее, и в этом, вне всяких сомнений, большая заслуга Луки Модрича.

Андрей Шевченко мне как брат, и я с ним действительно часто разговариваю. У нас нет проблем в том, чтобы сказать правду в лицо друг другу. Когда-то я не соглашался с некоторыми его решениями, но сейчас он делает все правильно. С тех пор как Шевченко стал тренером сборной Украины, я увидел, что он проделал большой труд. У него – непростая задача.