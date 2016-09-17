Ярмоленко получил рецидив травмы спины

Врач киевского "Динамо" Леонид Миронов подчеркнул, что нападающий Андрей Ярмоленко во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:2) получил травму спины. Форвард тренируется по индивидуальной программе. О сроках восстановления игрока не сообщается.

- У Ярмоленко снова возникла проблема со спиной - появились боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, - приводит пресс-служба динамовцев слова Миронова. - Это рецидив старой травмы, поэтому Андрей сейчас находится на индивидуальном лечении и реабилитации, а также тренируется по отдельной программе. Ему дали паузу на пару дней, и мы интенсивно его лечим. Андрей занимается только в бассейне, проходит курс физиотерапии, массаж, медикаментозное лечение.