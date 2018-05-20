Тарас Степаненко: "Один болельщик выбежал с факелом, другой может сделать это с ножом. Для чего охрана на стадионе?"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал об инцидентах после матча с киевским "Динамо" (1:2) в 34-м туре чемпионата Украины.

- Что случилось после матча?

- Я не видел, уже развернулся и уходил. Может, кто-то кого-то толкнул, эмоции были. Но вот когда выбегают болельщики… Я понимаю, что они поддерживают свою команду, но мало ли, что там у них в голове. Один выбежал с факелом, а другой может это сделать с ножом. Нужно быть внимательнее к этому. Для чего там охрана на стадионе? Есть она или нет? Ну не могут в течение матча люди выбегать на поле, срывая матчи и угрожая кому-то. Футбол – футболом. Думаю, сегодня нормальная игра была. Зрителям она понравилась. Какие проблемы могут быть? Никто никого не провоцировал, ничего не делал. Разошлись по домам и готовимся к следующим играм, - цитирует Степаненко "Динамомания".