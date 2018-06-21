СМИ: Раванелли прибыл в Киев и подпишет контракт с "Арсеналом"

Новым главным тренером киевского "Арсенала" станет известный в прошлом футболист Фабрицио Раванелли, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Он уже прибыл в столицу Украины, чтобы подписать контракт.

Сообщается, что в аэропорту его приветствовала группа болельщиков "Арсенала". Он уже успел сфотографироваться в футболке с логотипом своей будущей команды.

49-летний специалист имеет опыт работы с юношеской командой "Ювентуса", а в 2013-м году он возглавлял французский "Аяччо". "Арсенал" по итогам прошлого сезона пробился в украинскую премьер-лигу.