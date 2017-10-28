Сергей Палкин: "Шахтер" является лучшим клубом в Украине"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что сезон-2016/17 выдался сложным. По его словам, горнякам нет равных в чемпионате Украины. Кроме того, он рассказал о том, что главного тренера Паулу Фонсеку хотели видеть у себя в команде многие европейские клубы.

– Мы прошли сложный сезон, в котором было много ярких эмоций, интересных матчей, красивых побед, рекордов и достижений, – цитирует пресс-служба "Шахтера" Палкина. – Мы вновь показали, что в самых непростых обстоятельствах наш клуб смотрит только вперед, не сдается и идет к поставленной цели. Своей игрой и успехами "Шахтер" подтвердил, что является лучшим в Украине.



Впервые за 13 лет клуб пригласил нового главного тренера. Паулу Фонсеку хотели видеть у себя многие команды из европейских топ-лиг, но мы смогли убедить его присоединиться к "Шахтеру". И, как показал сезон, не ошиблись. Изменился и формат проведения чемпионата Украины. Предложенная "Шахтером" формула сделала Премьер-лигу интересной для болельщиков и привлекательной для спонсоров, а участники получили больше честной конкуренции и качественных матчей.



Важным этапом стал переезд "Шахтера" в Харьков. Два с половиной года мы проводили домашние матчи на "Арене Львов" и благодарны городу, его жителям за поддержку. 9 сентября 2016 года "Шахтер" в Харькове сыграл с "Динамо" в чемпионате. Эта встреча на ОСК "Металлист" собрала 39 677 болельщиков, и многие из них специально приехали из Донецка. Поэтому принято решение, что в 2017 году "Шахтер" будет принимать своих соперников в Харькове.



Весной команда уверенно шла к титулу, а Паулу Фонсека активно задействовал в основе молодых футболистов. В стартовом составе на встречу с "Александрией" вышли девять воспитанников Академии. "Шахтер" стал базовым клубом национальной сборной Украины: на отборочные матчи к чемпионату мира в заявку попали 15 игроков. Это большой успех всего нашего клуба.



6 мая 2017 года – день, которого мы очень ждали и который войдет в историю футбольного клуба "Шахтер". Обыграв в Харькове "Зарю", команда в 10-й раз стала чемпионом Украины! Эта победа получилась такой же красивой и драматичной, как и весь сезон. Мы долго шли к юбилейному золоту, очень хотели вновь держать его в своих руках. Ради цели мы не сдавались, продолжали тяжело работать и заслуженно добились успеха. Это золото – заслуга президента "Шахтера" Рината Ахметова, тренеров, игроков, работников клуба и всех наших болельщиков! Мы вновь можем с гордостью сказать: "Шахтер" – чемпион!". Триумф в Кубке страны и "золотой дубль" лишь подтвердили, что в украинском футболе "Шахтеру" нет равных.