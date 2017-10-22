Паулу Фонсека: "Шахтер" чувствует недостаток конкуренции в чемпионате Украины"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил, что матчи Лиги чемпионов и чемпионата Украины сильно отличаются по интенсивности. По его словам, команде сложно перестраиваться с игр одного турнира на другой.

- По тому контексту, в котором мы выступаем в чемпионате Украины, понятно, что эти игры отличаются, - приводит Football.ua слова Фонсеки. - 80 процентов игры мы находимся на половине поля соперника, возле штрафной. В то же время в Лиге чемпионов игра проходит в разных локациях поля, она в постоянном движении. Поэтому мы чувствуем недостаток конкуренции, который есть в чемпионате. Тот факт, что игры в чемпионате проходят не в идеальном темпе, это не совсем хорошо сказывается на Лиге чемпионов. И этот дефицит очень непросто отрабатывать, потому что это связанно с разным уровнем соревнований, а перестраиваться не всегда просто.

Напомним, сегодня "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо". Матч состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 19.30. "СЭ" проведет трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".