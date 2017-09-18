Матч между киевским "Динамо" и "Вересом" пройдет при пустых трибунах

Матч 10-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и "Вересом" пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт клуба из города Ровно. Отмечается, что столичный клуб наказан за поведение болельщиков в матче за Суперкубок Украины (2:0 в пользу "Шахтера". - Прим. "СЭ").

Решение о наказании было принято еще 3 августа, но не вступило в силу, поскольку "Динамо" подало апелляцию. В результате этого все предыдущие домашние игры киевляне провели при зрителях.

Встреча между киевским "Динамо" и "Вересом" состоится 23 сентября. Начало игры - 19.30 по московскому времени.