Кучук возглавил "Сталь"

Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук назначен наставником украинского клуба "Сталь", сообщает клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.
Специалист начал тренерскую карьеру в Белоруссии и работал в ряде клубов на разных должностях с 1998 по 2003 год. Последним местом его работы стала "Кубань", из которой он ушел по окончании сезона-2014/15.
Сильвербой
Какая рана должна быть у человека в голове, чтобы поехать на украину тренеровать!?
20:06
echo2011
Работа под девизом "главное-работать"!
20:00
samsam
А в С-Э писали, что от киевского Динамо отказался. Сталь конечно клуб посолиднее.
19:59