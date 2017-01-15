Кучук возглавил "Сталь"

Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук назначен наставником украинского клуба "Сталь", сообщает клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

Специалист начал тренерскую карьеру в Белоруссии и работал в ряде клубов на разных должностях с 1998 по 2003 год. Последним местом его работы стала "Кубань", из которой он ушел по окончании сезона-2014/15.