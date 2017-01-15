19:47 | ФУТБОЛ — Украина

Кучук возглавил "Сталь"

Леонид КУЧУК - новый главный тренер клуба "Сталь". Фото fcstal.com
Леонид КУЧУК - новый главный тренер клуба "Сталь". Фото fcstal.com
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Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук назначен наставником украинского клуба "Сталь", сообщает клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

Специалист начал тренерскую карьеру в Белоруссии и работал в ряде клубов на разных должностях с 1998 по 2003 год. Последним местом его работы стала "Кубань", из которой он ушел по окончании сезона-2014/15.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Сильвербой

Какая рана должна быть у человека в голове, чтобы поехать на украину тренеровать!?

20:06

echo2011

Работа под девизом "главное-работать"!

20:00

samsam

А в С-Э писали, что от киевского Динамо отказался. Сталь конечно клуб посолиднее.

19:59

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