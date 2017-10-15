Киевское "Динамо" проиграло аутсайдеру чемпионата Украины

"Черноморец" обыграл киевское "Динамо" в матче 12-го тура чемпионата Украины - 2:1. В составе одесситов в первом тайме по голу забили Кирилл Ковалец и Алексей Хобленко. Бело-голубые ответили ударом Артема Кравца.

Отметим, "Черноморец" перед туром занимал последнее место в турнирной таблице, но победа позволила команде подняться на 10-е место. Отрыв донецкого "Шахтера", который лидирует в чемпионате, от "Динамо" увеличился до 7 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

12-й тур

"Черноморец" - "Динамо" - 2:1 (2:0)

Голы: Ковалец, 14 (1:0). Хобленко, 21 (2:0). Кравец, 79 (2:1).

"Звезда" - "Карпаты" - 0:0

"Олимпик" - "Александрия" - 1:0 (0:0)

Гол: Брикнер, 88.