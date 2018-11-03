СМИ: Ругани близок к новому контракту с "Ювентусом"

"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с защитником Даниэле Ругани, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sportitailia, переговоры находятся на продвинутой стадии и вскоре должны увенчаться подписанием нового контракта. По нынешнему соглашению футболист зарабатывает два миллиона евро в год, включая бонусы. Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2023 года и будет включать зарплату в 2,5 миллиона евро и миллион евро бонусов за определенные показатели.

Ранее сообщалось, что итальянцем интересуется "Челси". В текущем сезоне 24-летний игрок провел три матча за "Ювентус".

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