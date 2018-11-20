СМИ: "Реал" потратит более 100 миллионов евро на Рэшфорда и Эриксена

"Реал" намерен приобрести сразу двух игроков из Англии. Как сообщает The Sun, мадридцы готовы потратить более 100 миллионов евро на покупку нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

По данным источника, за Рэшфорда будет предложено около 56 миллионов евро, а за Эриксена – около 45 миллионов. Первый рассматривается в качестве замены Криштиану Роналду, а второй – Луке Модричу. Оба игрока имеют контракты со своими клубами до 2020 года.