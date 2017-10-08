"Милан" заплатит 89 миллионов евро за трансфер Агуэро в январе?

Руководство "Милана" намерено заплатить за нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро 89 миллионов евро, сообщает Sun. По инфомации источника, боссы "россонери" собираются оформить сделку в зимнее трансферное окно, поскольку недовольно приобретенными летом Андре Силвой и Николой Калиничем.

В настоящее время аргентинский форвард восстанавливается от перелома ребра, которое он получил в ДТП в Амстердаме. Ожидается, что 29-летний игрок вернется к тренировкам в начале ноября.

Напомним, Агуэро выступает за "горожан" с 2011 года. В этом сезоне он приял участие в 8 матчах во всех турнирах, забив 7 мячей.

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