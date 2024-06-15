В «Зените» сообщили, что пока не приняли решение по будущему Ерохина

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Александра Ерохина.

«Принято ли решение по будущему Ерохина? Пока нет. В какие сроки планируем его принять? По обстановке», — сказал Медведев «СЭ».

В минувшем сезоне 34-летний Ерохин провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Он выступает за сине-бело-голубых с 2017 года.