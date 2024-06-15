В Турции заявили, что переход Зайнутдинова в «Зенит» с большой вероятностью не состоится

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Зенит».

«Оба клуба достигли соглашения по Бахтиеру, но Зайнутдинов не хочет уезжать в Россию. Существует высокая вероятность, что этот трансфер не состоится», — сказал Дикме «СЭ».

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей за команду и забил один гол.