Доменико Кришито: "Хочу вернуться в "Дженоа"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что хочет вернуться в "Дженоа". Ранее сообщалось, что генуэзцы намерены вернуть своего воспитанника и предлагают ему пятилетний контракт с зарплатой 1,8-2 миллиона евро в год. В числе других претендентов называются "Интер", "Фиорентина" и "Наполи".

- У меня еще год контракта с "Зенитом", но я хочу вернуться в Италию ради сына. Надеюсь вернуться в "Дженоа", но сейчас ничего конкретного. Посмотрим, как все сложится в ближайшие дни. Сейчас я планирую отдохнуть.

Кришито играет в "Зените" с 2011 года. В составе "Дженоа" он выступал с 2003 по 2011 год с перерывами. В минувшем сезоне на счету Кришито 25 матчей, 4 гола и 3 передачи в чемпионате России.