На Кришито претендуют четыре клуба чемпионата Италии

Защитник "Зенита" Доменико Кришито попал в сферу интересов четырех клубов чемпионата Италии, сообщает Calcionapoli24. На 30-летнего игрока претендуют "Дженоа", "Интер", "Фиорентина" и "Наполи". "Наполи" готов предложить защитнику зарплату 1,8-2 миллиона евро в год.

Контракт Кришито с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2018 года. Ранее игрок заявил, что не будет вести переговоры о продлении соглашения с "Зенитом" и хочет уехать в Италию. Его главной целью был "Дженоа". В прошлом сезоне он провел 33 матча в составе клуба, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.