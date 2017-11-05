"Жирона" одержала третью победу подряд, обыграв "Леванте"

"Жирона" на выезде обыграла "Леванте" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Гости одержали победу благодаря голам Гарсии Фрейре Борхи и Кристиана Стуани, в составе хозяев отличился Энес Унал.

Отметим, что "Жирона" одержала третью победу подряд. Ранее "Жирондинцы" обыграли "Депортиво" (2:1) и "Реал" (2:1). "Леванте", в свою очередь, продлил безвыигрышную серию до шести встреч (3 ничьих. 3 поражения).

После этой игры "Жирона" поднялась на 9-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 15 очков. "Леванте" опустился на 13-ю строчку (12).

Чемпионат Испании

Ла лига

11-й тур

"Леванте" - "Жирона" - 1:2 (0:0)

Голы: Борха, 58 (0:1). Стуани, 84 (0:2). Унал, 90+2 (1:2).

"Леванте": Рауль, Педро Лопес (Самуэль Гарсия, 83), Тоньо, Постиго, Чема, Кампанья, Моралес, Барди (Боатенг, 66), Лерма, Хасон (Иви Лопес, 46), Энес Унал.

"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Маффео, Хуанпе, Адай, Борха (Тимор, 69), Порту (Дуглас Луис, 89), Пере Понс, Гранель, Стуани.

Предупреждения: Чема, 11. Хуанпе, 18. Муньеса, 44. Маффео, 61. Постиго, 70. Пере Понс, 72. Лерма, 86.

Судья: Мунуэра Монтера.

5 ноября. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.