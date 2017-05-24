Жерар Пике: "В футболе необходимо ввести видеоповторы"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подчеркнул, что в футболе необходимо ввести видеоповторы. Видеотехнологии продолжат тестировать в рамках Кубка конфедераций-2017, который состоится в России, и клубного чемпионата мира 2017 года.

– "Барселона" не смогла победить в чемпионате Испании, потому что набрала меньше очков, чем "Реал", – приводит AS слова Пике. – Оценивать работу арбитров можно очень долго. Но прошедший сезон показал, что видеоповторы просто необходимы. Нужно принять необходимые меры. Судейство в чемпионате не соответствовало уровню. Чем больше у судей будет помощи, тем лучше. Видеоповторы необходимы, они обязательно должны быть введены.

Вальверде в "Барселоне"? Не знаю. Специалист проделал огромную работу в "Атлетике". Он может стать хорошим выбором.