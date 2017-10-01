Вице-президент "Барселоны" подал в отставку из-за решения не переносить матч с "Лас-Пальмасом"

Вице-президент "Барселоны" по международным отношениям Карлес Виларруби подал в отставку. Он был против проведения матча 7-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом", и решение совета директоров клуба о проведении встречи вынудило его покинуть занимаемый пост.

Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходит без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

Напомним, что "Барселона" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Месси – в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Лас-Пальмасом" //

Фанатская трибуна "Барселоны": "Если клуб не отменит матч – это сделаем мы" //

Матч "Барселона" – "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей