"Барса" обсуждает возможность переноса матча с "Лас-Пальмасом" из-за референдума

Руководство "Барселоны" проводит экстренное заседание по поводу возможного переноса сегодняшнего матча чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса". Причиной является проходящий в Каталонии референдум о независимости. Он не был признан властями Испании, из-за чего происходят массовые стычки протестующих с полицией. "Барса" уже обратилась к руководству лиги по поводу возможности переноса игры.

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" должен начаться в 17.15 по московскому времени. "СЭ" планирует провести трансляцию поединка.