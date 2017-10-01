"Лас-Пальмас" осудил каталонский референдум и выйдет на матч с "Барсой" в футболках с испанским флагом

Руководство "Лас-Пальмаса" выступило с заявлением по поводу возможного переноса матча чемпионата Испании против "Барселоны". Ранее каталонцы обратились к ла лиге с просьбой перенести игру из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости от Испании. Испанские власти не признают его законность, что вызвало столкновения граждан с полицией.

"Лас-Пальмас" приехал в Барселону в беспрецедентный день для нашей страны, когда каталонское правительство организовало референдум вне законодательной базы Испании. Публичные заявления сделали этот матч чем-то большим, чем обычное спортивное мероприятие.

"Лас-Пальмас" может стать молчаливым свидетелем этих событий или принять чью-либо сторону. Мы соглашаемся на второе. Мы нашьем на футболке небольшой испанский флаг и сегодняшнюю дату - 1 октября 2017 года. Мы надеемся на будущее нашей страны. Независимо от того, насколько далеко находится наш стадион "Гран-Канария", мы никогда не испытывали ни малейшего искушения стать частью другой страны. И как бы сложна ни была ситуация, мы будем надеяться на ее успешное разрешение. Мы верим в единство Испании", - говорится в заявлении "Лас-Пальмаса".

Матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" должен начаться в 17.15 по московскому времени. "СЭ" планирует провести трансляцию поединка.