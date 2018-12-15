"Вальядолид" - "Атлетико": видеотрансляция матча - в 18.15

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 15 декабря, "Вальядолид" принимает "Атлетико".

Мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице – 28 очков. У "Вальядолида" 20 очков и 12-я позиция.

Компания Winline предоставляет следующие коэффициенты на этот матч: победа хозяев - 5.74, ничья - 3.43, победа гостей - 1.71.

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"Вальядолид" – "Атлетико": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 16-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 18.15 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей