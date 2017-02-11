"Валенсия" сыграла вничью с "Бетисом"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле сыграл вничью с "Валенсией" – 0:0. Безвыигрышная серия хозяев насчитывает уже четыре встречи. "Летучие мыши" не могут победить три тура кряду. "Валенсия" временно поднялась на 15-ю строчку в турнирной таблице. "Бетис" идет 13-м.
Чемпионат Испании
Ла лига
22-й тур
"Бетис" – "Валенсия" – 0:0
"Бетис": Адан, Пиччини, Манди, Пеццела, Дурмиси, Тошка, Пардо, Себальос, Петрос (Мартен, 73), Рубен Кастро, Алегрия (Санабрия, 74).
"Валенсия": Диегу Алвес, Мангала, Монтойя, Хосе Гайя, Сантос (Абденнур, 57), Марио Суарес, Парехо, Нани, Орельяна (Жоау Канселу, 80), Мина (Дзадза, 64), Эль-Хаддади.
Предупреждения: Сантос, 21. Парехо, 57. Манди, 67. Дзадза, 78. Пеццела, 88. Санабрия, 89. Себальос, 89.
Судья: Трухильо Суарес.
11 февраля. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/