10:01 | Футбол — Испания

СМИ: Роналду обвинил трех игроков "Реала" в вылете из Кубка Испании

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото REUTERS
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Фото REUTERS
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен действиями игроков команды в матче Кубка Испании против "Леганеса" (1:2). Как сообщает Express, португальцу не понравилось выступление Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте.

Напомним, Роналду не попал в заявку на этот матч. В последней игре против "Депортиво" (7:1) он получил рассечение. Также в "старт" "Королевского клуба" не попал ряд ведущих футболистов команды, включая Гарета БэйлаЛуку Модрича и Марселу. Напомним, что в первой игре "Реал" победил 1:0, однако по итогам двух встреч мадридская команда вылетела из Кубка Испании.

Конструктор "Лега". "Реал" вылетает из Кубка Испании 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kaduly

Скоро Кристинке одноклубники все пять мячей запихают ,если поместятся

20:57

Vamphyri

"Кризис" Реала вполне предсказуем был. Не понимаю истерики, если честно. Наелись они попросту, плюс стареют лидеры. Бензема 30 лет, Рамосу 31, Модричу 32, Роналдо тоже. Бейл травмирован по жизни.

13:23

Храбрец*

Ну и где же все те СМИ, которые называли "новым гениями" Иско и Асенсио? Зизу взял вину на себя... Но так ли он виноват, что эти молодые миллионеры из "Реала" не могут обыграть даже не середняка ЛаЛиги?

12:01

Player124

Шапкозакидательство Зидана всему виной - а кто такие Леганес - мы и полурезервом их обыграем, вот и получили заслуженно.

11:34