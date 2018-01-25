СМИ: Роналду обвинил трех игроков "Реала" в вылете из Кубка Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен действиями игроков команды в матче Кубка Испании против "Леганеса" (1:2). Как сообщает Express, португальцу не понравилось выступление Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте.

Напомним, Роналду не попал в заявку на этот матч. В последней игре против "Депортиво" (7:1) он получил рассечение. Также в "старт" "Королевского клуба" не попал ряд ведущих футболистов команды, включая Гарета Бэйла, Луку Модрича и Марселу. Напомним, что в первой игре "Реал" победил 1:0, однако по итогам двух встреч мадридская команда вылетела из Кубка Испании.

Конструктор "Лега". "Реал" вылетает из Кубка Испании