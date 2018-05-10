СМИ: "Реал" нацелился на Алисона

"Реал" интересуется вратарем "Ромы" Алисоном, сообщает RMC Sport. 25-летний бразилец может обойтись Королевскому клубу в 60-70 миллионов евро.

Действующий контракт голкипера с римским клубом действует до 2021 года, и руководство "Ромы" готово увеличить зарплату бразильца в два раза, до 3 миллионов евро, если он согласится подписать новое соглашение до 2023 года.

Отметим, что вратарем "волков" также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "ПСЖ".

Алисон играет за "Рому" с 2016 года.