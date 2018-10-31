СМИ: "Реал" готов предложить Покеттино удвоенную зарплату

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может возглавить "Реал". Как утверждает The Sun, руководство "королевского клуба" готово предложить 46-летнему аргентинцу удвоенную зарплату и пятилетний контракт.

"Сливочные" отчаянно пытаются найти нового главного тренера после увольнения Хулена Лопетеги. Основным претендентом на этот пост считается итальянец Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси").

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера "Реала" является Сантьяго Солари, ранее возглавлявший "Кастилью".

"Реал" после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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