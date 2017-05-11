СМИ: Месси недоволен отсутствием в списке претендентов на "Золотой мяч"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен своим отсутствием в списке претендентов на "Золотой мяч", утверждает Don Balon. Журнал France Football ранее опубликовал свою версию претендентов на награду, в который вошли Криштиану Роналду из "Реала" (основной претендент), Антуан Гризманн из "Атлетико", Кильян Мбаппе из "Монако" и Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса".

По версии аргентинца, причиной его отсутствия в списке фаворитов стала слабая работа главного тренера Луиса Энрике.

Месси - рекордсмен по количеству завоеванных "Золотых мячей". Он выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.