СМИ: Месси недоволен отсутствием в списке претендентов на "Золотой мяч"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен своим отсутствием в списке претендентов на "Золотой мяч", утверждает Don Balon. Журнал France Football ранее опубликовал свою версию претендентов на награду, в который вошли Криштиану Роналду из "Реала" (основной претендент), Антуан Гризманн из "Атлетико", Кильян Мбаппе из "Монако" и Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса".
По версии аргентинца, причиной его отсутствия в списке фаворитов стала слабая работа главного тренера Луиса Энрике.
Месси - рекордсмен по количеству завоеванных "Золотых мячей". Он выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
wilde
Ну на нет и мяча нет. Хватит уж мячиков то... Один надо Хави отдать. И... надо команду тащить, надо мужиком быть, потому как только борода - мужиком не сделает. А Месси пока по лицу не получит - не разозлится, не станет собой прежним... а раз так, - то какие уж золотые мячи?? Играть надо, как кристинка и лучше! Чтобы финалы были ВЫИГРАННЫМИ. Тогда и француы будут только руками разводить - а кому еще давать, как не Месси..
00:37
hottie
Это просто бред. Месси в этом сезоне наколотил больше всех в европе среди всех лиг + в ЛЧ много, с Реалом в чемпе норм двуху дал какую, а его нет, зато есть Мбаппе и Гризманн.
00:32
Flamenco
Я персонально ни за кого не болею! Думаю это заговор против Барсы!!! 1000 %
00:24
Алый Дракон
Естессно, он недоволен - человек наколотил кучу мячей, а его даже в "четверке" нет! Без всякого сарказма, и без всякой иронии говорю. Про Мбаппе согласен - рановато ему еще быть в претендентах. Но не согласен, что его агенты продвинули - не нужно забывать, что премию вновь вручает "Франс Футбол", а Кильян - француз ) По той же причине в списке и Гризманн, очевидно )... И такая вот "местечковость" уважаемого издания очень сильно подрывает авторитет возрожденной премии...
00:23
oleg.bob
Да это безобразие- отсутствие Месси!
00:23
Непорочный как ТИ
и вообще валить на тренера тут некомильфо совершенно. это как какорен скажет, что луческу помешал его гению
00:11
Непорочный как ТИ
Хватить деточка мячи клянчить-выцыганивать, недаром в Иране двойником клоуна работал, да посадили ужо
00:09
Slim Taller
Его команда вылетела в четвертьфинале главного клубного турнира.Значит,свободен.
00:08
Смерть сусликам
Такое впечатление агенты выдвинули Гризманна и Мбаппе (ему тут вообще ловить нечего, просто нелепо), Роналдо(Реал в финале Лиги, и вероятно будут чемпионами лалиги) и Буфон (Ювентус в финале, когда его еще за все его выслуги выдвигать), а вот Месси должен кого-то из первой двойки заменить.
00:04