СМИ: испанский футбол почти год живет без допинг-контроля

Игроки испанских клубов почти год не проходят допинг-контроль на территории страны в связи с разногласиями местной антидопинговой организации со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), утверждает El Confidencial. Отмечается, что Испания так и не изменила свои нормы по контролю допинга, как этого требовала ВАДА. В результате было принято решение отстранить от выполнения обязанностей Испанское агентство по защите здоровья в спорте.

В связи с этим футболисты испанских команд проходили в течение года допинг-контроль только в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. При этом отмечается, что в ближайшее время испанская антидопинговая организация намерена внести изменения в свои нормы по контролю допинга, чтобы вновь начать соответствовать требованиям ВАДА.