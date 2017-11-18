"Севилья" одержала волевую победу над "Сельтой"

Матч 12-го тура чемпионата Испании "Севилья" – "Сельта" завершился победой хозяев поля – 2:1. На гол нападающего гостей Макси Гомеса команда из Андалусии ответила результативными ударами форвардов Луиса Муриэля и Нолито.

Напомним, что "Севилья" является соперником "Спартака" в групповом турнире Лиги чемпионов. Первый матч команд в Москве завершился разгромной победой красно-белых – 5:1. Ответная встреча в Севилье, прошедшая 1 ноября, осталась за хозяевами – 2:1.

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"Севилья" – "Сельта" – 2:1 (1:1)

Голы: М.Гомес, 13 (0:1). Муриэль, 36 (1:1). Нолито, 48 (2:1).

"Севилья": Сория, Коршья (Кьер, 75), Эскудеро, Лангле, Н`Зонзи, Писарро, Сарабия, Васкес (Банега, 65), Гайс, Нолито (Крун-Дели, 83), Муриэль.

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль (Мендес, 79), Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Эрнандес, Лоботка (Радойя, 69), Систо (Гвидетти, 78), Аспас, М.Гомес.

Предупреждения: Коршья, 19. Аспас, 62. Писарро, 86. Хонни Кастро, 89. Сория, 90+3.

Судья: дель Серро Гранде.

18 ноября. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.

Турнирная таблица чемпионата Испании