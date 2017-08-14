Роналду забил потрясающий гол в ворота "Барселоны". Видео

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во втором тайме матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" забил гол. Тем самым португалец вывел вперед свою команду - 2:1.
Напомним, первый тайм встречи завершился без голов - 0:0. В начале вторго счет открыл Жерар Пике, который направил мяч в собстевнные ворота. Восстановил статус-кво Лионель Месси.
Трансляция матча "Барселона" - "Реал"
What a goal, Ronaldo! pic.twitter.com/hMFzkiWdTI– Mootaz (@MHChehade) 13 августа 2017 г.
Smartboy
И это - потрясающий гол? Да, в РФПЛ такие редко забивают, но это же элементарный удар на технику.
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