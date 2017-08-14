Роналду забил потрясающий гол в ворота "Барселоны". Видео

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду во втором тайме матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" забил гол. Тем самым португалец вывел вперед свою команду - 2:1.

Напомним, первый тайм встречи завершился без голов - 0:0. В начале вторго счет открыл Жерар Пике, который направил мяч в собстевнные ворота. Восстановил статус-кво Лионель Месси.

Трансляция матча "Барселона" - "Реал"