10:53 | ФУТБОЛ — Испания

Роналдинью вернется на пост посла "Барселоны"

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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью может вновь вернуться на пост посла каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo. Он уже провел переговоры с президентом сине-гранатовых Хосепом Бартомеу. Официально о возвращении Роналдинью будет объявлено на следующей неделе.

Ранее бразилец неоднократно заявлял о намерении завершить профессиональную карьеру. Бразилец уже занимал данный пост в октябре 2016 года, он прогулял свой первый рабочий день в качестве посла клуба, после чего о его роли в команде не сообщалось.

Роналдинью прогулял первый рабочий день в "Барселоне"

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