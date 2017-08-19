"Реал Сосьедад" одержал волевую победу над "Сельтой"

Матч 1-го тура чемпионата Испании "Сельта" – "Реал Сосьедад" завершился волевой победой гостей – 3:2. В составе команды из Виго дубль оформил нападающий Макси Гомес, у гостей отличились форварды Микель Ойярсабаль, Хуанми и Виллиан Жозе.
Чемпионат Испании
Ла лига
1-й тур
"Сельта" – "Реал Сосьедад" – 2:3 (1:1)
Голы: Гомес, 22 (1:0). Ойярсабаль, 33 (1:1). Гомес, 50 (2:1). Хуанми, 80 (2:2). Виллиан Жозе, 88 – с пенальти (2:3).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Васс, Хосабед Санчес (Лоботка, 76), Радойя, Систо (Юльсагер, 86), Аспас, Гомес (Эрнандес, 67).
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Элустондо, Одриосола (Хуанми, 67), Родригес, Хаби Прието (Агиррече, 82), Каналес (Вела, 58), Сурутуса, Ильярраменди, Виллиан Жозе, Ойярсабаль.
Предупреждения: Гомес, 49. Хонни Кастро, 80. Мальо, 86. Ильярраменди, 90+2.
Судья: Матеу Лаос.
19 августа. Виго. Стадион Balaidos.