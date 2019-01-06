"Реал" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 6 января, "Реал" примет "Реал Сосьедад".

Мадридский клуб после 17 туров занимает пятую строчку в таблице с 30 очками. В предыдущем туре в игре с "Вильярреалом" команда потеряла очки - 2:2.

"Реал Сосьедад" идет на 15-м месте с 19 очками.

Winline считает хозяев безоговорочными фаворитами матча - 1.41 против 6.76 на гостей.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Реал" - "Реал Сосьедад" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).