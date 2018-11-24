"Реал" разгромно проиграл "Эйбару", потерпев первое поражение при Солари

"Реал" с разгромным счетом уступил "Эйбару" в матче 13-го тура чемпионата Испании (0:3). "Королевский клуб" потерпел первое поражение при Сантьяго Солари - до этого "сливочные" одержали четыре победы под руководством 42-летнего специалиста.

"Реал" с 20 очками остался на шестом месте в турнирной таблице. "Эйбар" с 18 баллами занимает седьмую строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Эйбар" - "Реал" - 3:0 (1:0)

Голы: Эскаланте, 16 (1:0). Серхио Энрич, 52 (2:0). Кике, 57 (3:0).

"Эйбар": Асьер Риесго, Пенья, Оливейра, Рамис, Хосе Анхель, Орельяна (Альварес, 83), Эскаланте, Хоан Хордан, Серхио Энрич (Шарлес, 74), Кукурелья, Кике (Де Бласис, 88).

"Реал": Куртуа, Одриосола (Карвахаль, 54), Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич (Иско, 63), Кроос, Себальос, Бэйл, Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74).

Предупреждения: Кукурелья, 33. Хоан Хордан, 36. Бэйл, 44.

Судья: Мартинес Мунуэра.

24 ноября. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".

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