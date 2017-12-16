Президент "Атлетико" - о возможном трансфере Гризманна: " В футболе надо забыть о чувствах. Тут нет места романтике"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо, комментируя возможную продажу нападающего Антуана Гризманна, сказал, что порой взгляд болельщиков на футбол является слишком романтизированным. По его мнению, в бизнесе не должно быть места чувствам.

- В футболе необходимо забывать о чувствах, - цитирует AS Сересо. - Сентиментальность и преданность – это здорово, но мы говорим о бизнесе, а я реалист.

Какой смысл влюбляться в футболиста, если завтра можно получить предложение по нему, которое устроит всех? Мне интересно, продолжат ли болельщики считать Симеоне героем, когда он уйдет из "Атлетико"? Фанаты много внимания уделяют воображаемой сентиментальности, а игроки в клубе не чтобы целовать эмблему, а чтобы забивать голы и хорошо играть. В футболе нет места романтике. Реальность заключается в том, что играют 11 футболистов против 11, а ими кто-то руководит. Это жизнь.

Напомним, Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах во всех клубных турнирах, забив 7 мячей и отдав 5 передач. Его контракт с мадридцами рассчитан до конца сезона-2021/22.