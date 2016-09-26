Пике не исключил вероятного перехода в клуб МЛС

Защитник "Барселоны" Жерар Пике допустил, что после каталонского клуба может продолжить карьеру в одной из команд МЛС. Ранее воспитанник сине-гранатовых заявлял, что мечтает завершить выступления в родной команде.

– Слышал, что МЛС развивается очень быстрыми темпами, – цитирует Marca Пике. – По посещаемости этот турнир отстает только от лучших чемпионатов Старого Света. Я не думаю, что перейду в клуб из Китая, а вероятный переезд в США рассмотрел бы. Тем не менее я всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру в "Барселоне". Надеюсь, так и случится.