Модрич хочет завершить карьеру в "Реале"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года, заявил, что хотел бы завершить карьеру в мадридском клубе. Ранее хорват также получил награды игроку года по версии УЕФА и ФИФА.

– У меня осталось ещё два года по контракту с "Реалом", надеюсь, что будет еще один, – приводит Marca слова Модрича. – Клуб очень хорошо относится ко мне, и я бы хотел завершить свою карьеру в "Реале". Моя семья чувствует себя здесь хорошо, и хочу продолжать наслаждаться футболом в этом великом клубе..

Модрич вместе с "Реалом" в 2018 году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира-2018 и был признан лучшим футболистом турнира.

Лука Модрич – обладатель "Золотого мяча"-2018

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