Лука Модрич – обладатель "Золотого мяча"-2018

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2018 года. С мадридцами в 2018 году хавбек в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Со сборной он дошел до финала чемпионата мира-2018 и был признан лучшим футболистом турнира. Ранее Модрич также получил награды игроку года по версии УЕФА и ФИФА.

Модрич смог прервать десятилетнюю гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В период с 2008 по 2017 год португалец и аргентинец выиграли по пять "Золотых мячей". Последним, кто завоевывал трофей до них, стал бразилец Кака в 2007 году.

Кроме того, Модрич стал первым с 2004 года представителем Восточной Европы, получившим награду. В 2004 году "Золотой мяч" достался нынешнему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

"Золотой мяч" вручается с 1956 года. Первым его обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз ("Блэкпул"). До 1995 года награду мог получить только европеец, впоследствии данное правило было отменено, и в тот же год "Золотой мяч" выиграл либериец Джордж Веа ("ПСЖ"/"Милан"). С 2010 по 2015 год France Football вручал приз совместно с ФИФА, и его обладателя выбирали не только журналисты, но и главные тренеры и капитаны всех сборных ФИФА. С 2016 года приз снова вручается на основании журналистского голосования.

За всю историю "Золотого мяча" приз трижды выигрывали футболисты сборной СССР: Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Из российских футболистов ближе всех к "Золотому мячу" подобрался Андрей Аршавин. В голосовании в 2008 году тогдашний футболист "Зенита" занял шестое место.